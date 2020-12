Rock Tech schließt erfolgreiche Privatplatzierung ab

Das Angebot, das das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 5.000.000 CAD-$ deutlich überstieg, wurde am 30. November aufgrund der weit über den Erwartungen liegenden Nachfrage aufgestockt.

"Wir haben sehr positives Feedback und eine hohe Nachfrage für unsere Privatplatzierung von namhaften institutionellen Investoren erhalten, was uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Dirk Harbecke, Chairman von Rock Tech, der selbst maßgeblich investiert hat. "Die eingesammelten Mittel werden uns helfen, unsere Projektentwicklung weiter zu beschleunigen - eine große Chance in einem Umfeld, in dem andere Projekte, auch der Global Player, aufgrund der Unsicherheiten der Corona-Krise noch auf Eis liegen.“

Die Privatplatzierung wurde von der Apeiron Investment Group, dem Family Office des Unternehmers und Investors Christian Angermayer, angeführt, der über 30 % des Angebots gezeichnet hat und nach Abschluss der Transaktion 19,6 % des Unternehmens auf teilverwässerter Basis besitzen wird. Herr Harbecke zeichnete mehr als 11% des Angebots, so dass seine teilverwässerte Beteiligung nach Abschluss des Placements 17,7% betragen wird.

Christian Angermayer sieht eine riesige Chance und den perfekten Zeitpunkt für sein weiteres Investment in Rock Tech Lithium: "Die Welt konzentriert sich auf den Aufstieg der Elektroautos - angetrieben von Innovatoren wie Tesla und nun auch Apple. Und das zu Recht. Die Ära der fossilen Fahrzeuge ist vorbei. Viele unterschätzen immer noch den massiven Wandel, den wir erleben und der viele traditionelle Autohersteller überrollen wird. Aber alle neuen EV-Player brauchen Lithium-Batterien. Es fasziniert mich, wie sehr viele Akteure immer noch die Lithium-Knappheit unterschätzen, auf die wir meiner Meinung nach bald stoßen werden. Rock Tech Lithium hat die kühne Vision, nicht nur einer der wichtigen Produzenten des Rohstoffs zu werden, sondern auch ein innovatives Chemtech-Unternehmen".