NanoRepro AG: Kapitalerhöhung deutlich überzeichnet  

Seite 2 ► Seite 1 von 4

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN UND AUSTRALIENDie NanoRepro AG (Symbol: NN6) hat die am 27. November angekündigte Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre vollständig platziert. Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet.Im Rahmen der Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.640.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 2.640.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf bis zu 11.970.703,00 Euro erhöht werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.Die neuen Aktien wurden den Aktionären der NanoRepro AG im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3,53:1 vom 8. bis 22. Dezember 2020, 12 Uhr, angeboten. 3,53 alte Aktien berechtigten zum Bezug von einer neuen Aktie. Zur Herstellung dieses Bezugsverhältnisses hatte sich ein Aktionär bereit erklärt, auf das Bezugsrecht aus einer entsprechenden Anzahl alter Aktien zu verzichten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge war ausgeschlossen. Innerhalb der Bezugsfrist konnten die Aktionäre die neuen Aktien zum Bezugspreis von 3,03 Euro je Aktie beziehen.Das Bezugsangebot richtete sich nur an bestehende Aktionäre der Gesellschaft. Nicht von den Aktionären im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts bezogene neue Aktien wurden ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezugspreis von 3,03 Euro je neuer Aktie angeboten. Insgesamt wurden knapp 50 % der Aktien von Altaktionären bezogen, der Rest wurde an ausgewählte Investoren im Rahmen der Privatplatzierung ausgegeben.