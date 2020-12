Jetzt Finanzen und Verträge checken, wechseln und über 5.000 Euro sparen (FOTO)

München (ots) -



- Anbieter vergleichen und wechseln spart regelmäßig Geld und verbessert

Tarifleistungen

- Im Beispiel spart ein Single 2.725 Euro, eine Familie sogar 5.551 Euro durch

Anbieterwechsel



Der anstehende Jahreswechsel ist ein guter Zeitpunkt, die eigenen Finanzen zu

überprüfen. Vergleicht und wechselt eine Familie ihre Verträge für

Versicherungen, Energie, Finanzen sowie Internet und Mobilfunk, kann sie über

5.000 Euro sparen. Bei einem Single beträgt das Sparpotenzial mehr als 2.500

Euro.*





Doch ein Tarifwechsel lohnt sich nicht nur finanziell. In vielen Bereichen derprivaten Finanzen verbessern sich mit einem neuen Vertrag auch die Leistungen.Bestandskunden kommen dagegen selten in den Genuss von Leistungsverbesserungen.Versicherungen: Singles sparen durch Anbieterwechsel 1.700 Euro im Jahr,Familien 3.600 EuroKaum eine Versicherung ist so wichtig wie die private Haftpflichtversicherung .Trotzdem verfügt jeder sechste Deutsche noch nicht über diesen existenziellenSchutz.** Für einen der fünf günstigsten Tarife mit guten Leistungen zahlt einSingle im Schnitt 36 Euro, eine Familie 52 Euro jährlich. Das Sparpotenzial imVergleich zum teuersten Anbieter liegt bei 61 Euro bzw. 105 Euro.Viel sparen können Verbraucher, die ihre Kfz-Versicherung wechseln. ImBeispielprofil zahlt ein Single für seinen Dacia Logan 1.2 durch einen Wechselin einen der fünf günstigsten Tarife im Schnitt 457 Euro weniger. Eineverheiratete Frau kann für ihren Ford S-Max/Galaxy 2.0, den sie gemeinsam mitihrem volljährigen Kind nutzt, sogar mehr als 1.000 Euro sparen.Die Beiträge für eine Zahnzusatzversicherung (ZZV) unterscheiden sich deutlich.Durch den Tarifwechsel spart ein 30-Jähriger mit gesundem Gebiss 524 Euro imJahr. Ein 45-Jähriger spart 548 Euro.Mehrere Hundert Euro Ersparnis bieten außerdem Tarifwechsel bei der gesetzlichenKrankenversicherung, der Hundehaftpflicht-, Risikolebens-, Rechtsschutz-,Hausrat- und Wohngebäudeversicherung.Energie: Familie spart durch Wechsel des Strom- und Gasanbieters 1.000 Euro imJahrWer noch Strom aus der teuren Grundversorgung bezieht, sollte zu einemalternativen Anbieter wechseln. Das jährliche Sparpotenzial beträgt im Schnittder 100 größten deutschen Städte für einen Single (1.500 kWh Jahresverbrauch)195 Euro, für eine Familie (4.250 kWh) 419 Euro.Durch einen Wechsel aus der Grundversorgung zum günstigsten Anbieter reduziertein Einpersonenhaushalt (5.000 kWh Jahresverbrauch) seine jährlichen Kosten fürGas um 637 Euro, eine Familie (20.000 kWh) um 512 Euro.