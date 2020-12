Die Anleger scheinen sich derzeit in ihrem Optimismus nicht so leicht aus dem Tritt bringen zu lassen, denn die Virus-Mutation konnte die Weihnachtsrally am deutschen Aktienmarkt zu Wochenbeginn nur kurz unterbrechen.

Der Deutsche Aktienindex befindet sich nach dem Absturz am Montag in stabiler Seitenlage. Über 12.265 Punkten hat der Markt einen Boden ausgebildet und erholt sich von dort auch am letzten Handelstag vor Weihnachten weiter. Mit dem Impfstart in Europa am Sonntag rücken Wirtschaft und Gesellschaft ein Stück näher zurück an den Punkt, an dem wieder Normalität eintreten kann. Die Angst aber bleibt, dass die Reisebeschränkungen wegen der Virus-Mutation nur der Auftakt zu einer neuen Welle globaler Lockdowns gewesen sein könnten.

Am Tag, an dem Gerüchte über eigene Elektroauto-Pläne Apples die Runde machen, kommt der Hinweis von Elon Musk, er habe Tesla an Apple verkaufen wollen, als sein Unternehmen noch ein Zehntel so viel kostete wie heute. Und dies ist nicht nur eine Spitze gegen Apple, es ist auch ein Hinweis, dass der E-Autopionier die Gerüchte über das „Project Titan“ ernst nimmt. Apple könnte dazu beitragen, Elektroautos salonfähig zu machen.

