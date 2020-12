Berlin (ots) - Deutschland im Lockdown, Rekordumsätze im Online-Versandhandel -

und Millionen Deutsche hinterlassen Tag und Nacht eine immer größere Datenspur

im Internet. Marketingfirmen verkaufen diese persönlichen Profile für teures

Geld, oft ohne Wissen der Nutzer. "Wir geben allen Internetnutzern in

Deutschland die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurück," sagt Michiel Top

von "Your Digital Self". Der Geschäftsführer und Mitgründer des Berliner

Startups hat dafür mit IT-Spezialisten, Marketing-Experten und internationalen

Rechtsanwälten eine Crowdfunding-Kampagne gestartet (

http://www.startnext.com/digitalprofile ). Das Ziel: Mindestens 1.000

Internetnutzer sollen ihr persönliches Datenprofil erhalten.



Virtuelles Bummeln, unbeschwerte Weihnachtseinkäufe im Onlineshop, rasch noch

eine neue Autoversicherung abschließen - jeder Klick wird registriert, jeder

Nutzer kategorisiert, die Daten mittels künstlicher Intelligenz angereichert und

vielfach weiterverkauft. Marketingunternehmen selbst sprechen von Menschen in 41

Millionen deutschen Haushalten, deren Einkommen und Familienstand,

Einkaufspräferenzen, Freizeitverhalten und sogar Persönlichkeitstypen direkt

oder indirekt erfasst, gespeichert und ausgewertet werden.





Privates Surfen und Bewegungsdaten"Nur wenige private Daten haben wir selbst aktiv preisgegeben, wie Name,Anschrift, E-Mail-Adresse und vielleicht Kreditkartennummer. Interessant wird esfür die großen Datensammler aber erst, wenn sie mit unserem Surfverhalten inSmartphone und Computer sowie mit unseren Bewegungsdaten (Geodaten) verknüpftwerden, weil eine nützliche App ständig unseren Standort oder andere Metadatenübermittelt," sagt Michiel Top. So entstehen detaillierte Profile, dieManipulationen und Missbrauch Tür und Tor öffnen können. Das weiß der frühereMarketing-Manager und heutige Firmengründer aus eigener Erfahrung.Der Skandal: Als normaler Bürger hat man quasi keine Chance, das eigeneangereicherte Profil zu lesen oder zu korrigieren, wenn etwas falsch ist. EineEinzelanfrage nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) führt nicht weiter.Die verknüpften und oft durch künstliche Intelligenz angereicherten Angabenstehen nur kommerziellen Firmen, Organisationen oder Parteien zur Verfügung, dieviele Datensätze abfragen und dafür viel Geld bezahlen.Wissen, was gespeichert istWie viele Personen leben in einem bestimmten Haushalt und in welcher Lebensphasesind sie? Haben sie einen Kinderwunsch? Wer interessiert sich fürElektromobilität, wer kauft oft beim Discounter ein? Bis zu 800 MillionenTransaktionsinformationen fließen bei einzelnen Marketingfirmen zusammen.Ausgewertet und angereichert mit statistischen Daten, wird daraus ermittelt, zuwelchem Konsumtyp, Finanztyp, Energiemarkttyp oder Urlaubstyp man gehört.Selbst sehr persönliche Werte tauchen im digitalen Profil auf und sollenAuskunft geben über das, was einem wichtig ist: Familie, Religion,Erlebnisorientierung oder Sicherheit. Das digitale Profiling mancher Anbieterschließt sogar eine Analyse der prägenden Jugendjahre mit ein."Mit unserer Hilfe können alle Internetnutzer in Deutschland erstmals erfahren,wie ihr digitales Profil wirklich aussieht," erklärt Michiel Top. Dafür werdenmindestens 1.000 Unterstützer gebraucht. Die Kampagne auf der größten deutschenCrowdfunding-Plattform Startnext ist bereits gut gestartet: Ein Drittel desFunding-Ziels von 10.000 Euro haben die Jungunternehmer bereits nach 10 Tagenerreicht. Wer Einblicke in sein persönliches digitales Profil haben will, kanndas Projekt unter http://www.startnext.com/digitalprofile unterstützen.Das Profil ist nur der erste Schritt"Mit unserer Firma Your Digital Self arbeiten wir an einer ethischen Alternativezu einer datengetriebenen Wirtschaft," sagt Gründer und Geschäftsführer MichielTop. Er und sein Team forschen bereits seit mehr als zwei Jahren, wie dieInternetnutzer die Kontrolle über ihre persönlichen Daten zurückbekommen können.Dafür hat das Berliner Startup eine Kooperation mit dem Fraunhofer FIT Institutin Frankfurt am Main und dem GAIA-X-Projekt der Europäischen Union (EU) für eineuropäisches Internet abgeschlossen.Gestartet wird zunächst in Deutschland und Frankreich. Doch die Gründer habenbereits weitere dynamische Regionen wie Südostasien und Lateinamerika fest imBlick. Manche Länder dort planen inzwischen sogar deutlich strengereDatenschutz-Gesetze als die der EU. Die engagierten Jungunternehmer führen dennauch bereits erste Gespräche mit den Digitalbeauftragten anderer Regierungen.Your Digital Self, Geschäftsführer Michiel Top, Haupstrasse 70, 12159 Berlin,E-Mail mailto:michael@your-digital-self.com , Telefon +49 (176) 22 88 56 69Pressekontakt:Rechtsanwalt Dr. Jan Hendrik Taubert, Bahnhofstrasse 62, 8001 Zürich, Schweiz,E-Mail jan.hendrik.taubert@your-digital-self.com, Telefon +41 (44) 517 88 11