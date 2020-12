Marktkommentar: Schneller Stimmungswechsel an der Wall Street

Der Future für den S&P 500 deutet am Mittwoch auf eine höhere US-Eröffnung hin, da sich der Index von seinem Pullback bis zur mehrwöchigen Unterstützung bei 3.650 Punkten schnell erholen konnte.

Donald Trump sorgte am Dienstagabend für Verwirrung, da er sich verweigerte das US-Konjunkturpaket zu unterzeichnen. In einem auf Twitter geposteten Video sagte Trump, das nach monatelangem Gerangel im Kongress beschlossene Hilfspaket sei „eine Schande" und er wolle die „lächerlich niedrigen" 600-Dollar-Hilfszahlungen für Einzelpersonen auf 2.000 Dollar erhöhen. Die Risikoaversion wurde durch die schwachen US-Daten zum Verbrauchervertrauen und zum Immobilienmarkt gestützt.

EURUSD versucht am Mittwoch, die gestrige Korrektur zu beenden und testet zu Beginn der europäischen Eröffnung die 1,22er-Marke. Am Dienstag fiel das Paar so stark wie zuletzt am 29. Oktober. Der 3-Perioden RSI und das untere Bollinger Band deuteten ab dem späten Nachmittag im Stunden-Chart auf einen kurzfristig überverkauften Marktzustand hin. Entscheidend ist, dass die Unterstützungszone zwischen 1,2160 und 1,2175 nicht unterschritten wird.

Der DE30 konnte sich am Mittwoch von seinem vorbörslichen Pullback erholen und notiert über der Marke von 13.440 Punkten, die seit Dezember den wichtigsten Widerstand darstellt. Technisch gesehen bot die gestern ausgebildete bullische Hammerkerze eine gute Grundlage für einen neuen Anstieg, nachdem sich der Intraday-Rückgang unter die mehrmonatige Kurszone bei 13.300 Punkten erneut als nicht nachhaltig erwies.



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.