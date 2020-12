Kann die HeidelbergCement-Aktie den aktuellen Schwung ausnutzen, um das Jahreshoch bei 66,44 Euro zu erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach ihrem Einbruch auf bis zu 57,66 Euro vom Beginn dieser Handelswoche konnte sich die Aktie der zu den weltweit größten Baustoffunternehmen zählenden HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004) rasch wieder oberhalb der Marke von 60 Euro etablieren. Wegen des in Aussicht stehenden Verkaufs des Kalifornien-Geschäfts, der von den Börsianern positiv aufgenommen wurde, setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung auch am 23.12.20 fort. Die Aktie nähert sich nunmehr bereits dem Jahreshoch vom 9.1.20 bei 66,44 Euro an.

Kann die HeidelbergCement-Aktie in den nächsten Wochen wieder auf das alte Hoch bei 66,44 Euro ansteigen, dann können risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten hohe Renditen erwirtschaften.