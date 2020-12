Gröschls Mittwochskommentar: 52/2020

So, das war 2020. Zumindest wenn man das Mittwochsmail als vorrangige Bezugsgröße heranzieht. :-) Another year over, And a new one just begun. (Lennon, John 1971) Normalerweise würde ich ja sagen, dass die künstliche Aufregung um die vermeintliche Zäsur am Jahreswechsel eine ist, die man tatsächlich vernachlässigen kann, weil warum soll am 1. Jänner irgendwas anders sein, als am 31. Dezember? Nun dieses Jahr tut sich aber doch ein bisserl was. Die Briten verlassen uns und das zu Bedingungen, die acht Tage davor – nach vier Jahren Herumgetue – noch immer nicht klar zu sein scheinen. Gut, nicht.

Neu wird auch, wiewohl das nicht so ganz stichtagsabhängig ist, ein politisches Leben ohne die permanenten Nachrichten in einfacher Sprache von DJ Trump sein. Hier liegt die Vermutung nahe, dass die Veränderung für ihn jedenfalls schmerzhafter sein wird, als für den Rest der Welt. Den ganzen Trumpisme is not dead! – Verfechtern, kann ich persönlich nur mit leicht hochgezogener linker Augenbraue (wenn ich das tatsächlich könnte ;-)) und einem gewissen Maß an zweifelndem Kopfschütteln begegnen. Der König ist tot. Es lebe der König! Das Volk vergisst und die politischen Unterstützer verschwinden, sobald der Glanz der Macht verblasst. Wer will schon längerfristig auf der Seite des Verlierers stehen? Ob er 2024 zurückkommt, darf ob diverser, kolportierter rechtlicher, wirtschaftlicher und altersbedingter Imponderabilia bezweifelt werden, aber man weiß ja nie. Farewell Mr. President! Sehr vermissen werden wir Sie wohl nicht, auch wenn man – bei aller real-politischer Dramatik – Ihnen einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen kann.

Was uns jedenfalls auch nächstes Jahr, wahrscheinlich zumindest bis in den Sommer, bleiben wird ist die Seuche. Impfung hin, Lock down her, ganz verschwinden wird das Virus nicht, ob und inwieweit es anpassungsfähig an Versuche ist, es zB durch Impfungen, in den Griff zu kriegen, muss sich erst noch zeigen. Die neue britische Variante kann da zwar für den ersten Eindruck herhalten, wie viel Aufgeregtheit aktuell aber tatsächlich gerechtfertigt ist, lässt sich aufgrund der etwas unübersichtlichen Gemengelage rund um den Brexit meiner Ansicht nach noch nicht zweifelsfrei sagen. Der EU kam ein Vorwand/Grund(?) die Grenzen nach GB dicht zu machen und den Güterverkehr von und nach der Insel zum Erliegen zu bringen jedenfalls nicht gänzlich ungelegen. Riecht ein bisserl streng nach wartendem Fisch, oder? ;-)