Transaktion über mehr als 20 Millionen Euro abgeschlossen Die Xlife Sciences AG hat ihren 60%-Anteil an der Projekt-Gesellschaft Araxa Biosciences GmbH erfolgreich in die Veraxa Biotech AG (vormals Velaxa AG) eingebracht. Mit der Transaktion im Gesamtwert von über 20 Millionen Euro wird die Xlife Sciences AG als Minderheitsaktionärin auch im Verwaltungsrat der Veraxa Einsitz nehmen. Die Veraxa Biotech AG positioniert sich als führender Anbieter in der Identifikation und Entwicklung funktioneller Antikörper sowie Wirkstoff-Konjugaten.

Durch die erste abgeschlossene Transaktion seit ihrer Gründung im Dezember 2018 wird die Xlife Sciences AG die Gewinnerwartungen für 2020 übertreffen. Die Araxa Biosciences GmbH war eine Ausgründung vom Europäischen Institut für Molekularbiologie EMBL in Heidelberg und wurde im Sommer 2019 von der Xlife Sciences AG gegründet. In den letzten eineinhalb Jahren hat Xlife knapp eine Million Euro in das Unternehmen investiert. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Industrie-Experten wurde die technologische Entwicklung der Araxa erfolgreich vorangetrieben.