Rückendeckung für „Europas Mann auf dem Mond“ – auch auf dem Kapitalmarkt

17.12.2020



Das größte grüne Konjunkturpaket der Geschichte mit 555 Milliarden Euro festigt Umdenken in der Wirtschaftspolitik – auch in Pandemie-Zeiten

Zunehmende Regulierung forciert Investitionen in grüne Megatrends: Neue Technologien im Bereich der erneuerbaren Energien sind ein Investment-Megatrend

Wer mit Blick auf das „E“ für Environment nichts oder zu wenig tut, erhält schlichtweg kein Kapital mehr von Investoren

Wenn die Welt in eine Post-Covid-19-Ära eintritt, wird sie sich immer noch mit den Herausforderungen der globalen Erwärmung auseinandersetzen müssen. Fünf Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen haben die europäischen Staatschefs den „Green Deal“ der Europäischen Union, der im Dezember 2019 unterzeichnet und in diesem September verschärft wurde, bestätigt.

Das Programm des „Green Deals“ – laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „Europas Mann auf dem Mond“ – ist ein ehrgeiziges Umdenken in der Wirtschaftspolitik und betrifft vor allem die Bereiche Verkehr und Bauwesen sowie den Energiesektor. Der 10-Jahres-Investitionsplan in Höhe von 1 Billion Euro zielt auf die Verringerung der Treibhausgasemissionen der EU im Jahr 2030 um 55 % gegenüber 1990 – und will bis 2050 null (Netto-)Emissionen, die sogenannte Klimaneutralität, realisieren. Das Investitionsprogramm soll aus öffentlichen und privaten Mitteln finanziert werden und mit mehr als 50 Maßnahmen eine „grünere“ Wirtschaft schaffen. Die längerfristige strukturelle Chance liegt auf der Hand, insbesondere was die nachhaltige Schaffung von Wohlstand – über BIP, Beschäftigungswachstum sowie Energieunabhängigkeit – betrifft. Auch die Verbesserung der Gesundheit und eine gerechtere Einkommensverteilung der EU-Bürger sind Ziele. Dies kollidiert jedoch mit dem kurzfristigen Bedarf der Investoren, dem auf staatlicher Ebene benötigten politischen Kapital. Anfängliche Arbeitsplatzvernichtung, Umstrukturierungskosten und intensive Regulierungen kosten Geld und könnten zu einer Unterfinanzierung des Plans führen.