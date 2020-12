Disclaimer

Gold – eine wirksame Risikobremse? Wer das Edelmetall seinem Aktienportfolio beimischt, denkt häufig zuerst an Werterhalt. Es kann aber auch für mehr Ruhe im Depot sorgen.„Money is gold, nothing else“ – diese Ansicht vertrat der Bankier und Unternehmer John Pierpont (kurz: J. P.) …