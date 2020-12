MADRID (dpa-AFX) - Wichtiger Erfolg für die linke Minderheitsregierung Spaniens: Der Staatshaushalt für 2021 ist endgültig gebilligt. Der Senat verabschiedete die Finanzpläne von Ministerpräsident Pedro Sánchez am späten Dienstagabend in Madrid mit 145 zu 118 Stimmen bei zwei Enthaltungen. Der Etat tritt am 1. Januar in Kraft.

Spanien habe nun den "sozialsten Haushalt der Geschichte, um die schlimmste Krise der vergangenen hundert Jahre zu überwinden", schrieb Sánchez auf Twitter. Die Verabschiedung des Etats gilt als Garant für das Überleben der Koalition der Sozialisten von Sánchez und des linken Bündnisses Unidas Podemos. Die erste Koalitionsregierung der spanischen Geschichte amtiert seit Anfang 2020.