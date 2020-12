Offenbach/Main, 23. Dezember 2020

Gesellschaftliche Verantwortung in der Nachbarschaft



STARK Deutschland unterstützt traumatisierte Kinder



Offenbach am Main, 23. Dezember 2020. Mit einer Spende von 10.000 Euro unterstützt STARK Deutschland GmbH das Diasporahaus Bietenhausen e.V. Dort leben 150 Kinder, die unter anderem Gewalterfahrungen erleiden mussten, in traumapädagogischen Wohngruppen. Eine besondere Rolle spielt dabei die Reittherapie. Sie wird allerdings nur selten von den Kostenträgern finanziert.

Das Diasporahaus Bietenhausen e. V. liegt im Zollernalbkreis in der Nähe von Tübingen und Reutlingen. Viele Kinder, die dort unterbracht werden, sind aufgrund mehrfacher körperlicher oder seelischer Gewalterfahrungen zum Teil tief traumatisiert. Oft werden die Kinder direkt von der Polizei oder dem Jugendamt in das Diasporahaus gebracht. Sie wurden Opfer von Gewalterfahrungen und massiven Gefährdungen des Kindeswohls. Im Diasporahaus erfahren sie erstmals wieder ein Gefühl von Sicherheit.

Doch häufig sind die Kinder so stark traumatisiert, dass sie trotz vieler Versuche und therapeutischer Unterstützung nicht mehr sprechen können oder wollen, so berichtet Jürgen Naumann, Geschäftsbereichsleiter Albstadt der Kinder- und Jugendhilfestiftung Diasporahaus Bietenhausen, einer Einrichtung der Diakonie. So erzählt er von einem elfjährigen Mädchen: "Als Doris zu uns kam, sprach sie aufgrund der massiven Gewalterfahrung Wochen und Monate kein Wort. Bei diesen Kindern hilft es oft leider nicht mehr, mit Therapeuten oder Psychologen zu sprechen. Sie sind es leid und schaffen es nicht mehr, Worte für das Geschehene zu finden." Für diese Kinder hat das Diasporahaus seit vielen Jahren nonverbale Therapieformen entwickelt, bei denen sie wieder lernen Mut zu fassen. In der Reittherapie teilen sich die Kinder durch das Therapiepferd mit. Das Kind lernt, sich wieder zu äußern, sich zu öffnen und anzuvertrauen.