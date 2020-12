Anlegerverlag Nel ASA zieht auf der Zielgeraden noch mal richtig an! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.12.2020, 11:39 | 99 | 0 | 0 23.12.2020, 11:39 | Nel ASA war im Corona-Jahr 2020 wohl eine der am meist diskutiertesten Aktien in Deutschland. Kein Wunder. Schließlich könnte Wasserstoff – insbesondere „grüner“ Wasserstoff auf erneuerbaren Energien – unsere Energieprobleme lösen und damit auch die Klimaerwärmung stoppen. Damit ist Wasserstoff ein Mega-Trend für die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte. Wie um uns alle darauf einzustimmen, dreht Nel ASA jetzt zum Jahreswechsel noch einmal richtig auf! Anleger-Tipp: Die gesamte Wasserstoffbranche verzeichnete in den vergangenen Monaten herausragende Gewinne. Doch mit welcher Aktie verdienen Anleger 2021 am meisten? Wir haben den Sektor unter die Lupe und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier können Sie unsere Exklusiv-Studie lesen. In den letzten Tagen des Jahres schiebt sich die Nel ASA-Aktie jetzt noch einmal richtig nach oben. So springt der Kurs heute abermals auf ein neues Allzeithoch, wobei die alte Bestmarke geradezu pulverisiert wurde. Mit diesem Ausbruch auf fast 2,60 Euro gelten nun noch einmal neue technische Kaufsignale, wobei die Aussichten für die nächsten Wochen weiter verbessern. Wasserstoff ist das vielleicht größte Thema an den Börsen. Grund genug für uns die Aktien mit den größten Gewinnchancen zu analysieren. Herausgekommen ist eine Sonderstudie, die Sie hier als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk völlig kostenlos abrufen können.



