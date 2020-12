Windräder sollen in NRW 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung halten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Windräder sollen in Nordrhein-Westfalen künftig einen Mindestabstand von 1000 Metern zur Wohnbebauung halten, wenn dort zehn und mehr Wohnhäuser zusammenstehen. Das soll ein am Mittwoch vorgestellter Gesetzentwurf der Landesregierung festschreiben. Damit würde NRW den vom Bund vorgegebenen maximalen Mindestabstand nutzen. Die neue Regelung solle für einen "fairen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Zielen der Energieversorgung" sorgen, sagte Bau- und Kommunalministerin Ina Scharrenbach (CDU) in einer Online-Pressekonferenz.

Die hohe Dichte von Windenergieanlagen in Teilen des Landes hätten viele Bürger auf die Barrikaden getrieben, sagte Scharrenbach. Zahlreiche Gemeinden könnten Baugrundstücke nicht mehr verkaufen, "weil sie von Windrädern umzingelt sind". Die Windenergie brauche aber Akzeptanz. Dafür solle die Neuregelung durch eine Entzerrung der Anlagen sorgen. Zugleich schaffe sie Rechtssicherheit für die Anlagenbetreiber. So gebe es Bestandsschutz für Investoren, die einen vollständigen Bauantrag eingereicht oder eine Baugenehmigung erhalten, aber das Windrad noch nicht errichtet haben. Für sie gelte die 1000-Meter-Regel nicht.