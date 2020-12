PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich am Mittwoch weiter von ihrem schwachen Wochenauftakt erholt. Für vorsichtigen Optimismus sorgten Signale, dass es noch vor den Weihnachtsfeiertagen den ersehnten Handelspakt zwischen Großbritannien und der EU geben könnte. Derweil verpasste der scheidende US-Präsident Donald Trump mit seiner Veto-Drohung gegen das vom Kongress beschlossene Corona-Konjunkturpaket allzu großen Hoffnungen am Markt einen Dämpfer.

Der EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,76 Prozent auf 3524,21 Punkte. Am Montag war der Leitindex der Eurozone wegen einer in Großbritannien verbreiteten neuen und womöglich ansteckenderen Variante des Coronavirus um fast drei Prozent eingeknickt. Doch schon am Dienstag konnte das Börsenbarometer wieder Boden gut machen. Für den französischen Cac 40 ging es zur Wochenmitte um weitere 0,76 Prozent auf 5508,21 Punkte hoch.