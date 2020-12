Erste Patienten – darunter ein COVID-19-Patient – mit der innovativen ECMO Technologie von Abiomed behandelt

The first patient in the world treated with the Abiomed Breethe OXY-1 System easily walked around the hospital while on support. (Photo: Business Wire)

Das System kann die Oxygenierung von Patienten unterstützen, die aufgrund von ARDS, H1N1, SARS oder COVID-19 unter einem kardiogenen Schock oder Atemversagen leiden. Wird es zusammen mit der Impella Herzpumpe verwendet, kann es das Herz entlasten und den Körper mit Sauerstoff versorgen – eine Kombinationstherapie, die als ECpella bekannt ist.

Die erste Patientin ist eine 21-jährige Frau, die eine Lungenverletzung erlitt und im University of Maryland Medical Center mit dem Breethe System an VV ECMO angeschlossen wurde. Ihr Zustand verbesserte sich sofort, und sie war in der Lage, sich selbständig fortzubewegen, wie in diesem kurzen Video zu sehen ist.

Nach acht Tagen wurde die Patientin erfolgreich von der Breethe Unterstützung entwöhnt und sie befindet sich nicht mehr auf der Intensivstation. Die Patientin wurde von Bartley Griffith, MD, dem Hales Distinguished Professor of Surgery an der University of Maryland, School of Medicine, und Daniel Herr, MD, Leiter der chirurgischen Intensivpflege und medizinischer Leiter der herzchirurgischen Intensivstation am University of Maryland Medical Center, behandelt.

Bei der zweiten Patientin handelt es sich um eine 51-jährige Frau, die im HUMC/Hackensack Meridian Health Zentrum wegen Atemversagens infolge von COVID-19 behandelt wurde. Nach 24 Stunden VV ECMO Unterstützung mit dem Breethe System ist sie stabil und es geht ihr besser. Die Patientin wurde von Mark Anderson, MD, Leiter der Abteilung für Herzchirurgie und Herz-Thorax-Chirurg am Heart and Vascular Hospital des HUMC/Hackensack Meridian Health Zentrums behandelt.