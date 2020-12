BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über Weihnachtsgottesdienste mitten in der Corona-Pandemie hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Eigenverantwortung der Menschen betont. Auf die Frage, wie die CDU dazu stehe, dass Gottesdienste stattfinden dürften, sagte Ziemiak am Mittwoch im Interview bei ntv, man müsse sich anschauen, welche Konzepte es gebe.

Zugleich müsse sich jeder die einfache Frage stellen: "Ist das in diesem Jahr angebracht oder ist es nicht angebracht? Ich traue den Menschen dort eine klare Entscheidung zu. Das kann jeder selbst dann auch entscheiden im Rahmen dessen, was auch gesetzlich möglich ist."

Bund und Länder hatten in ihrem Lockdown-Beschluss am 13. Dezember vereinbart, dass Gottesdienste unter strengen Hygienevorgaben zulässig sind.

Mit Blick auf die aktuelle Corona-Strategie verwies Ziemiak auf die Entwicklung der Infektionszahlen. Man müsse jetzt alles dafür tun, dass diese nach unten gingen. "Ob der 10. Januar reicht, als Datum, wo man über andere Maßnahmen sprechen kann, das wird sich zeigen, das werden die Zahlen zeigen. (...) und dann wird man weitersehen, welche Maßnahmen werden dann erforderlich sein, aber wir haben Licht am Ende des Tunnels, nämlich den Impfstoff."/jr/DP/eas