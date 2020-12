Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier von Daimler bei 96,07 Euro Anfang 2015, seitdem herrschte bis November dieses Jahres ein langer Abwärtstrend mit einem dazugehörigen Verlaufstief bei 21,01 Euro. Von diesen Tiefständen konnte sich die Aktie in den letzten Monaten wieder lösen und stieg Anfang dieses Monats geradewegs über die Hürde von 53,50 Euro sowie den langfristigen Abwärtstrend an. Damit liegt per saldo ein Kaufsignal vor, allerdings begrenzt das Widerstandsband um 60,00 Euro ein Weiterkommen des Wertpapiers. Sollte diese Pattsituation jedoch zu Beginn des nächsten Jahres aufgelöst werden, könnte auch das mittelfristige Kaufsignal weiter umgesetzt werden.

Konsolidierung läuft

Unter technischen Aspekten ergibt sich ein Folgekaufsignal erst bei einem nachhaltigen Sprung über 60,00 Euro, Ziele ließen sich dann um 64,84 sowie 69,22 Euro für die Daimler-Aktie ableiten. Zuvor allerdings könnte es zu Konsolidierungsbedarf zurück auf 50,00 Euro kommen, falls die Unterstützung um 53,50 Euro verlassen werden sollte. In jedem Fall ist die Ausgangssituation für die Daimler-Aktie als bullisch zu beurteilen, eine Positionierung auf der Long-Seite erscheint sinnvoll. Hierzu kann dann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB91TU zurückgegriffen werden. Rücksetzer unter 50,00 Euro sollten jedoch vermieden werden, dies würde nämlich mit einem Wiedereintauchen in den vorherigen Abwärtstrend einhergehen und würde ein sehr schlechtes Licht auf die Aktie werfen.