BARCLAYS belässt PHILIPS NV auf 'Overweight' Nachrichtenquelle: dpa-AFX Analysen | 23.12.2020, 11:20 | 24 | 0 | 0 23.12.2020, 11:20 |



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 14:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 14:47 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



Koninklijke Philips Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Philips vor den am 25. Januar erwarteten Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel rechnet laut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einem guten Jahresabschluss des Medizintechnik-Unternehmens. Das Quartal dürfte charakterisiert sein von einer kontinuierlichen Verbesserung der Sparte Diagnostic & Treatment (D&T), Stärke im Bereich Connected Care sowie einer sich zunehmend normalisierenden Geschäftsentwicklung im Bereich Personal Health. Philips sei auch auf dem Weg ins Jahr 2021 sein "Top Pick" im europäischen Medtechsektor samt dazugehöriger Dienstleistungen./ck/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2020 / 14:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2020 / 14:47 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 51

Kursziel alt: 51

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer