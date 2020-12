DE30: Europäische Märkte legen vor der Weihnachtspause zu

++ Europäische Märkte notieren am Mittwoch höher ++ DE30 steigt über 13.500 Punkte ++ HeidelbergCement erwägt Verkauf von Anlagen in Kalifornien ++



Die europäischen Märkte notieren am letzten vollen Handelstag vor der Weihnachtspause höher. An den Terminmärkten war in der Nacht ein Pullback zu beobachten, da sich US-Präsident Donald Trump weigerte, das Konjunkturpaket zu unterzeichnen und höhere Hilfszahlungen forderte. Die Stimmung verbesserte sich jedoch mit dem Näherrücken der europäischen Kassasitzung und aktuell notieren die Indizes, wie z.B. der deutsche Leitindex, über den gestrigen Tageshochs.

Der DE30 erholte sich von seinem Rückgang über Nacht und stieg zu Beginn des europäischen Kassahandels in Richtung der 13.500-Punkte-Marke. Der deutsche Leitindex zog sich nach dem ersten Ausbruchsversuch zurück, unternimmt aber zum Zeitpunkt des Schreibens einen weiteren. Die Panik, die durch den neuen Stamm des Coronavirus ausgelöst wurde, hielt nicht lange an und der DE30 hat es bereits geschafft, über das 61,8% Retracement des letzten Rückgangs zu steigen. Der nächste Widerstand, nach dem man Ausschau halten sollte, befindet sich am 78,6% Retracement im Bereich von 13.600 Punkten, wo sich auch frühere Kursreaktionen befinden. Der DE30 wird morgen und am Freitag nicht gehandelt, da die Börse wegen Weihnachten geschlossen bleibt.



Unternehmensnachrichten

Laut einem Bericht von Bloomberg erwägt HeidelbergCement (HEI.DE) den Verkauf seiner Vermögenswerte in Kalifornien. Der Verkauf könnte einen Erlös von rund 1,5 Dollar Mrd. bringen. Es wird erwartet, dass die Gebote für die Vermögenswerte im Jahr 2021 vorgelegt werden.

Die Immobiliensparte der Allianz (ALV.DE) hat einen 75%igen Anteil an einem Immobilienportfolio im Londoner West End gekauft. Das Portfolio besteht aus drei Bürogebäuden und der Anteil wurde für 401 Millionen Pfund gekauft. Die Transaktion soll im Januar 2021 abgeschlossen werden.

Laut einem Bericht von Bloomberg erwägt die Deutsche Bank (DBK.DE), die Boni der Fixed-Income-Händler nach dem starken Jahr für diese Einheit zu erhöhen. Die Investmentbank, zu der auch die Handelseinheit gehört, hat sich im Jahr 2020 als die Top-Sparte der Bank erwiesen und die meisten Einnahmen generiert. Die Boni könnten um etwa 10% erhöht werden, aber die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ähnliche Schritte wurden von JPMorgan, Goldman Sachs sowie Barclays unternommen.

HeidelbergCement (HEI.DE) erreichte heute ein neues Corona-Hoch. Die Aktie befindet sich seit über einem halben Jahr in einem Aufwärtstrendkanal. Zu beachten ist, dass der Aktienkurs auf das Fibonacci-Retracement des Kursrückgangs vom Frühjahr reagierte. Die Preiszone im Bereich des 78,6% Retracements kann als kurzfristige Unterstützung angesehen werden, da sie den jüngsten Rückgang gestoppt hat und mit der unteren Grenze des Kanals zusammenfällt. Die obere Grenze des Kanals bei etwa 64 Euro kann als kurzfristiger Widerstand angesehen werden. Quelle: xStation 5



