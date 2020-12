NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Daimler mit Blick auf einen möglichen Börsengang des Nutzfahrzeuggeschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Wie er in dieser Sache schon mehrfach geschrieben habe, halte er einen solchen Schritt für eine großartige Sache, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn damit würden die Schwaben für ihre Aktionäre Werte schaffen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.12.2020 / 04:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.12.2020 / 04:52 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------