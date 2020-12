TEL AVIV (dpa-AFX) - Zum vierten Mal binnen zwei Jahren müssen die Israelis am 23. März ein neues Parlament wählen - und das inmitten der Corona-Pandemie. "Die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten" - dieses Albert Einstein zugeschriebene Zitat wird in Israel in letzter Zeit häufig verwendet, um das inflationäre Wählen und das politische Chaos im Land zu beschreiben.

Dreimal ist Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bereits beim Versuch gescheitert, eine von ihm gewünschte rechts-religiöse Koalition zu schmieden. Nach Umfragen zu urteilen ist damit auch ein viertes Mal zu rechnen. Nach Angaben des Israelischen Demokratie-Instituts (IDI) wurde in Israel seit 1996 durchschnittlich alle 2,3 Jahre ein neues Parlament gewählt - mehr als etwa in den europäischen Ländern, Japan und Kanada.