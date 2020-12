Ölpreise leicht gestiegen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch nach anfänglichen Verlusten etwas gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete im Mittagshandel 50,19 US-Dollar. Das waren 11 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 8 Cent auf 47,10 Dollar. Vergangene Woche hatte die Ölpreise noch Höchststände seit März erreicht.

Die freundlichere Stimmung an den Aktienmärkten stützte etwas die Ölpreise. Der Handel vor den Feiertagen war jedoch dünn und die Kursausschläge eher zufällig.