Führend bei nachhaltiger Fütterung in Aquakulturen (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Mit Abstand führt der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland die

Rangliste der Deutschen Umwelthilfe (DUH) über den Umgang mit Wildfisch als

Futtermittel in Aquakultur-Lieferketten an. Der Bericht "Futter bei die Fische"

bewertet, inwiefern die Unternehmen des deutschen Lebensmitteleinzelhandels der

Verantwortung nachkommen und die nachhaltigen Herausforderungen angehen, die

sich aus Aquakultur-Lieferketten ergeben. Grundlage des Berichts sind umfassende

Interviews, Recherchearbeiten und Marktbesuche der DUH.



"An der Spitze der Rangliste zeigte Kaufland ein ernstzunehmendes Engagement für

unsere Untersuchung und konnte uns Informationen über die Wildfische liefern,

die im Fischfutter einiger seiner Produkte verwendet werden. Nennenswert ist

darüber hinaus das Engagement des Unternehmens zur Entwicklung alternativer

Futtermittelzutaten für Zuchtfische. Als erster deutscher Einzelhändler bietet

Kaufland in seinem Eigenmarkensortiment Lachs an, bei dem Fischöl sukzessive

durch Algenöl ergänzt wird", berichtet die DUH.







Fischöl verarbeitet. Unser langfristiges Ziel bei Kaufland ist es daher,

Wildfisch als Futtermittel von Fisch aus Aquakulturen auf ein absolut

notwendiges Minimum zu reduzieren. Als Alternative setzen unsere Produzenten bei

ausgewählten Produkten bereits heute Rohware ein, bei der Algenöl in der

Fütterung zugesetzt wird", sagt Robert Pudelko, Leiter Einkauf Nachhaltigkeit

bei Kaufland. Dem Unternehmen ist es ein großes Anliegen, nachhaltige Standards

auf globaler Ebene mit zu entwickeln. Deshalb setzt sich Kaufland als

Gründungsmitglied des Initiativkreises Tierschutzstandards Aquakultur aktiv

dafür ein, den Tierschutz in Fischzuchten nachhaltig zu verbessern.



