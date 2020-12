Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder kann ab sofort auf elsenutrition.com und Amazon.com bestellt werden und ist demnächst auch in Ladengeschäften in den USA sowie auf weiteren beliebten Online-Handelsplattformen erhältlich.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA / 23. Dezember 2020 / ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV:BABY)(OTCQX:BABYF)(FWB:0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von pflanzlichen Alternativen zur Babynahrung auf Milchbasis, gibt heute bekannt, dass sein pflanzliches Babynahrungsprodukt ab Februar 2021 in den Läden von Sprouts Farmers Market erhältlich sein wird.

Konsumenten, die für ihre Kleinkinder nach gesunden Alternativprodukten auf pflanzlicher Basis suchen, werden Elses pflanzliche Babyvollnahrung schon bald bundesweit in den Regalen von mehr als 360 Sprouts-Läden vorfinden. Die BIO-Rezeptur setzt sich in erster Linie aus den drei Hauptbestandteilen Mandeln, Tapioka und Buchweizen zusammen. Mit Hilfe eines sauberen, 100 % natürlichen Prozesses werden Proteine, Kohlenhydrate und Fette direkt aus der ganzen Pflanze gewonnen und sind in Verbindung mit Phytonährstoffen, Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen damit die optimale Ernährung für Kinder. Else enthält keine Milchprodukte, kein Soja und keinen Maissirup und wird ausschließlich aus gentechnikfreien Zutaten hergestellt.

„Dass unser Produkt nun auch in die Regale der Sprouts Farmers Markets kommt, ist für unsere Marke ein unglaublicher Meilenstein“, freut sich Frau Hamutal Yitzhak, CEO und Gründungsmitglied von Else. „Wir schätzen es sehr, dass Sprouts an unsere Produktlinie glaubt und diese unterstützt. Die Supermarktkette wird als erster Kunde im Bio-Lebensmittelsektor die Produkte von Else auf nationaler Ebene vertreiben. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren Produkten überall in den Vereinigten Staaten gut vertreten zu sein. Den Anfang macht der Einzelhandel, der unsere Werte und unsere außergewöhnlich hohen Ansprüche an eine fortschrittliche Ernährung und gesündere Nahrungsmittel teilt.“

Über Sprouts Farmers Market

Getreu der Tradition der Marktstände bietet Sprouts den Kunden ein einzigartiges Markterlebnis, mit offenen Verkaufsständen und frischen Produkten im Ladenzentrum. Sprouts steht für ein von der Natur inspiriertes Wohlbefinden und punktet mit einem sorgfältig zusammengestellten Sortiment aus Produkten für gesundheitsbewusste Konsumenten. Der gesunde Lebensmittelmarkt hat laufend die neuesten Vollwertprodukte mit pflanzlichen und glutenfreien Zutaten in Bio-Qualität im Angebot. Sprouts hat seinen Firmensitz in Phoenix und ist eines der wachstumsstärkten Einzelhandelsunternehmen des Landes. Die Supermarktkette beschäftigt rund 35.000 Teammitglieder und betreibt bundesweit mehr als 350 Filialen in 23 Bundesstaaten.