Pfizer und BioNTech beliefern USA mit zusätzlichen 100 Millionen COVID-19-Impfstoff-Dosen

U.S.-Regierung bestellt 100 Millionen zusätzliche Dosen des Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impftstoffes; dies erhöht die Gesamtzahl der Impfstoffdosen für die USA auf 200 Millionen

Die 200 Millionen Impfstoffdosen werden in Produktionsstätten in den SA gefertigt und sollen bis zum 31. Juli 2021 ausgeliefert werden, sodass 100 Millionen Menschen in den USA mit dem Pfizer-BioNTech-COVID-19-Impfstoff geimpft werden können

NEW YORK, USA und MAINZ, Deutschland, 23. Dezember 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Pfizer Inc. (NYSE: PFE) und BioNTech SE (Nasdaq: BNTX) gaben heute eine zweite Vereinbarung mit der U.S.-Regierung über die Lieferung von weiteren 100 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs bekannt, die in Produktionsanlagen in den USA hergestellt werden. Dies erhöht die Gesamtzahl der Impfstoffdosen für die Vereinigten Staaten auf 200 Millionen. Die Unternehmen erwarten, die 200 Millionen Dosen bis zum 31. Juli 2021 an die Operation Warp Speed (OWS) zu liefern. In Übereinstimmung mit der ursprünglichen Vereinbarung, die im Juli 2020 angekündigt wurde, wird die U.S.-Regierung 1,95 Milliarden U.S.-Dollar für die zusätzlichen 100 Millionen Dosen zahlen.

„Mit diesen 100 Millionen zusätzlichen Dosen werden die Vereinigten Staaten in der Lage sein, mehr Menschen zu schützen und hoffentlich diese verheerende Pandemie schneller zu beenden“, sagte Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer von Pfizer. „Wir freuen uns darauf, unsere Arbeit zusammen mit der U.S.-Regierung und den Gesundheitsdienstleistern im ganzen Land fortzusetzen.“

„Die Sicherung weiterer Dosen von Pfizer und BioNTech für die Lieferung im zweiten Quartal 2021 erweitert unseren Vorrat an Dosen im gesamten Portfolio der Operation Warp Speed“, so Alex Azar, Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten. „Dieser neue Kauf auf Bundesebene kann den Amerikanern noch mehr Vertrauen geben, dass wir genug Nachschub haben, um jeden Amerikaner, der es möchte, bis Juni 2021 zu impfen.“

„Wir sehen die Bestellung zusätzlicher Dosen aus dem Impfstoffkontingent der U.S.-Regierung als klares Zeichen der Zuversicht und des Vertrauens in unseren Impfstoff und unsere Fähigkeit, diesen zu liefern. Unser Ziel bleibt es, einen sicheren und wirksamen COVID-19-Impfstoff für so viele Menschen wie möglich auf der Welt bereitzustellen“, sagte Prof. Ugur Sahin, CEO und Mitgründer von BioNTech.