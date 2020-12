Hamburg (ots) -



- Bauprozess des dritten Expeditionsneubaus schreitet voran

- Überführung von der VARD Niederlassung in Tuclea zur VARD Langsten Werft bei

Ålesund

- Zurückzulegende Strecke: rund 4.000 Seemeilen

- Dauer: 24 bis 28 Tage



Die HANSEATIC spirit, der dritte Expeditionsneubau von Hapag-Lloyd Cruises, hat

ihre Überführung vom rumänischen Standort der VARD Group in Tulcea zur Langsten

Werft in Norwegen begonnen. Seit ihrem Stahlschnitt im Juni 2019 wurde die

Außenhülle des Expeditionsschiffes in Rumänien fertiggestellt. Weitere Arbeiten,

wie der Innenausbau, erfolgen nach Ankunft in Norwegen.







die Überführung des Schiffrohbaus vom rumänischen Standort der Vard Group in

Tulcea zur norwegischen Langsten Werft begonnen. Die HANSEATIC spirit, das

Schwesterschiff der bereits im Dienst befindlichen HANSEATIC nature und

HANSEATIC inspiration, wird die neue Expeditionsklasse des Hamburger

Kreuzfahrtunternehmens komplettieren, wenn sie im Frühjahr 2021 in die Flotte

aufgenommen wird.



Der Schiffsrohbau wird hierbei mit einem Hochseeschlepper nach Norwegen

geschleppt. Die Strecke beträgt rund 4.000 Seemeilen und wird wetterabhängig bei

einer Geschwindigkeit von sechs bis acht Knoten rund 24 bis 28 Tage dauern. Der

Schiffskörper wiegt im derzeitigen Fertigungsprozess rund 6.500 Tonnen.



Die drei Schiffe der neuen Expeditionsklasse verfügen über die höchste Eisklasse

für Passagierschiffe (PC6) und folgen der Philosophie "Inspired by nature".

Ausgestattet nach den höchsten Standards und mit modernster Umwelttechnik werden

die kleinen, wendigen Schiffe Reisen in die polaren Regionen der Arktis und

Antarktis ebenso wie zu Warmwasserzielen, so den Amazonas oder die Südsee,

anbieten. Auch europäische Ziele werden angesteuert. Die Schiffe der neuen

Expeditionsklasse bieten Platz für maximal 230 Gäste, bei Antarktisreisen und

Spitzbergenumrundungen für 199 Gäste.



Pressekontakt:



Pressekontakt: Negar Etminan Leiterin der Unternehmenskommunikation Tel.: +49

40 307030-391, E-Mail: presse@hl-cruises.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/22469/4798480

OTS: Hapag-Lloyd Cruises





