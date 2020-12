Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund einunddreißig Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Bei 0,08 EUR liegt dieser maßgebliche Wendepunkt. Bei Steinhoff ist also Endspiel-Atmosphäre angesagt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Bestätigung. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 0,05 EUR, womit sich Steinhoff in Aufwärtstrends befindet. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse ist in Aufwärtstrends nun einmal höher, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

