Aus dem ältesten Hörsaal der Universität Wien: Insti-Podium diskutiert soziale Infrastruktur Allokation

Als offizieller Medienpartner des Institutionellen Altersvorsorge- und Investorengipfels 2020 präsentiert Ihnen e-fundresearch.com im regelmäßigen Intervall ausgewählte Podiumsdiskussionen und Experten-Vorträge in voller Länge als jederzeit abrufbare Video-Aufzeichnung.

Nach den bereits veröffentlichten Roundtable-Videos "ESG-Screenings und Offenlegungspflichten", "Infrastruktur als Alternative für die Veranlagung: Jetzt erst recht?", "Fridays for Future? Auswirkungen auf das Asset Management" und "Corona und bAV - kurzfristiger Einbruch oder Beginn einer Zeitenwende?" dürfen wir Ihnen heute das Video der hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion zum Thema "Welche Bedeutung haben Investitionen in die soziale Infrastruktur bei institutionellen Investoren heute und in der Zukunft? Im Spannungsfeld zwischen ökonomischer Rendite und gesellschaftlichem Mehrwert" zur Verfügung stellen.

Es diskutierten: