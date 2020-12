München (ots) - Kurz vor Weihnachten verzeichnet der ADAC einen leichten Anstiegbei den Kraftstoffpreisen. So kostet ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel1,236 Euro je Liter. Dies sind 1,4 Cent mehr als in der vergangenen Woche. Beim Diesel ermittelt der Club im Bundesschnitt einen Preis von 1,118 Euro pro Literund somit 1,5 Cent mehr als in der vergangenen Woche.Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent kostet derzeit rund 50 Dollar. Ein Euroentspricht derzeit rund 1,22 Dollar.