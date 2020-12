Nachhaltige wirtschaftliche Erholung abhängig von der Bewältigung der Pandemie

17.12.2020 - Rückblickend wird 2020 für die meisten von uns das Jahr sein, in dem die Covid-19-Pandemie mehr als 50 Millionen Menschen infizierte, zum Verlust von über einer Million Menschenleben führte und weltweit erhebliches Leid verursachte.



Wir werden es auch als das Jahr der "großen Lockdowns" in Erinnerung behalten, die zu einem sehr schweren Schock für die Weltwirtschaft führte. Um Letzteren zu bewältigen, reagierten die politischen Entscheidungsträger in einer bis dato noch nie dagewesenen Weise, indem sie nicht nur weltweit fiskalpolitische Hilfen in Höhe von bisher 12 Billionen US-Dollar zur Verfügung stellten, sondern auch sehr umfangreiche geldpolitische Maßnahmen ergriffen. Beides trug entscheidend dazu bei, eine Ausweitung der gegenwärtigen Krise hin zu einer tiefgreifenden Rezession zu verhindern.