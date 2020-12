Zinsen Die große Schmelze Gastautor: Markus Richert | 23.12.2020, 14:18 | 104 | 0 | 0 23.12.2020, 14:18 | Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es in Deutschland einen wärmeren November gegeben als in diesem Jahr. In Europa lagen die Temperaturen in den Herbstmonaten durchschnittlich 1,9 Grad über der Referenzper Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es in Deutschland einen wärmeren November gegeben als in diesem Jahr. In Europa lagen die Temperaturen in den Herbstmonaten durchschnittlich 1,9 Grad über der Referenzper Diese Entwicklung bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Altersvorsorge. Die Allianz, Deutschlands größter Lebensversicherer, senkt die Verzinsung auf seine rund zehn Millionen Policen 2021 zum zweiten Mal in Folge. Die Gesamtverzinsung auf klassische Lebens- und Rentenversicherungen liegt dann bei 2,9 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte niedriger als im laufenden Jahr. Die Gesamtverzinsung ist berechnet für Kunden, deren Policen im kommenden Jahr auslaufen. Die in der Gesamtverzinsung enthaltene laufende Verzinsung (Überschussbeteiligung + Garantiezins) sinkt auf 2,3 Prozent. Auf den ersten Blick klingen solche Verzinsungen derzeit sehr attraktiv. Allerdings zehren die Versicherer mit ihren langlaufenden Anleihen noch von den guten früheren Zeiten. Zum Beginn dieses Jahrtausends lag die durchschnittliche Verzinsung von Lebensversicherungen noch bei 7,15 Prozent. Grantiezins soll deutlich sinken Angesichts der Zinsflaute schlägt der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Aktuarvereinigung vor, den Höchstrechnungszins (Garanziezins) ab 1. Januar 2022 für Neuverträge auf 0,25 Prozent festzulegen. Seit 2017 liegt dieser bei 0,9 Prozent, Mitte der 90er Jahre lag er mal bei 4 Prozent. Auch an dieser Entwicklung lässt sich eindrucksvoll die Zinsschmelze erkennen. Garantiezusagen in der Altersvorsorge werden immer mehr zum Auslaufmodell. Marktführer Allianz hat bereits angekündigt, bei neuen Policen ab 2021 nur noch 60, 80 oder 90 Prozent der Einzahlungen zu garantieren. Auch bei der Riester-Rente werden Änderungen erwartet. Dort ist der Beitragserhalt noch obligatorisch. Aber eine Abkehr von der 100-Prozent-Garantie ist für das nächste Jahr wahrscheinlich. Die Lebensversicherung als Lieblingsanlage der Deutschen gerät somit immer stärker unter Druck. Noch gibt es zwar laut dem Branchenverband GDV rund 83 Millionen laufende Policen im Land. Damit besitzt jeder Deutsche im Schnitt mehr als einen Vertrag. Diese Zahl ist jedoch seit Jahren rückläufig. Mehr Risiko bei der Geldanlage ist unvermeidlich Auch das Lieblingsvorsorgeprodukt der Deutschen muss sich der Realität stellen. Mehr Risiko ist dringend notwendig, um überhaupt mit einer nennenswerten Rendite auf die gezahlten Beiträge rechnen zu können. Denn die Nullzinsphase hat sich schon lange zur Minuszinsphase gewandelt. Die Versicherer haben in den letzten Jahren bereits immer mehr Produkte mit eingeschränkten Garantien verkauft. Alleine die Allianz schloss zuletzt über 90 Prozent der Neuverträge ohne Garantien ab. Die Kunden, die bereit waren ein etwas höheres Risiko zu tragen wurden belohnt. In den vergangenen Jahren erhielten sie jeweils eine leicht höhere Rendite als beim klassischen Garantieprodukt. Denn in einer Welt ohne positiven Nominalzins muss die Altersvorsorge und der Kapitalaufbau neu gedacht werden. Seite 2 ► Seite 1 von 3 DAX jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







