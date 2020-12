Seit einigen Jahren kennen die sogenannten FAANG-Aktien (Facebook, Amazon, Apple, Netflix und Alphabet -früher Google) sowie Microsoft und Tesla-Aktien nur den Weg nach oben. Immer neue Sphären werden in Punkto Umsatz- u

Geht es immer so weiter oder ist ein Crash, wie in der Dot-Com-Blase in den Jahren 2000/2001 möglich? Theoretisch ist ein weiterer Anstieg möglich, sofern die Wachstumsraten bei Gewinn und Umsatz in den folgenden Jahren anhalten. Dies dürfte allerdings allein wegen der erreichten Unternehmensgrößen immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich werden.

Anleger, die jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen, könnten eine Enttäuschung erleben. Schließlich sind diese Aktien selbst dem NASDAQ – Index, obwohl diese mit einer enorm hohen Gewichtung enthalten sind, deutlich enteilt, wie die untere Graphik zeigt. Die Fundamentalbewertungen sind mittlerweile außerordentlich hoch, wenn man alle Faktoren berücksichtigt. Einzig Alphabet ist im Vergleich noch moderat bewertet.