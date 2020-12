Biontech, Volatilität, Bitcoin, Zinsen – Börsen 2021 und Lehren aus 2020

100 Euro auf 76 Euro – das ist auch bei einer Biontech schon ein ziemlich üppiger Absturz. Was ist im Busch? Liebe Leser, das ist heute unter anderem Thema bei uns im Börsendienst, einen Tag vor Weihnachten. Im Gesamtmarkt vollzieht sich wie so oft die Erholung fast in V-Form. 13.790 – 13.050 – 13.500 in wenigen Tagen. Wieder einmal, zum x-ten Mal 2020 gilt: Enge Stopps killen die Gewinne, Geduld und Gewinnmitnahmelimit bringen Rendite. Im Turbo-Dienst waren wir long bei 13.280 und heute früh der nächste Take Profit auf der 13.460. Erneut, zum 18x in Serie. Umgedreht zur Strategie der engen Stopps, denn damit wäre man genauso oft gescheitert. 2020 lehrt -man muss die Börsenphase richtig bespielen. Und seit Juni ist sie breit und weit – seitwärts per Saldo im DAX.

Bei 13.750 Punkten im DAX letzte Woche hatten wir 50% Cash in unseren Depots. Die höchste Quote seit März 2020! Jetzt ist Zeit, diese Liquidität einzusetzen. Stück für Stück. Der Depotstart 2021 sollte mit voller Power passieren und wir ziehen ihn partiell jetzt vor. (Ein Neuzugang hat 200% Gewinnpotenzial und der DAX kann extrem weit nach unten und oben schwanken. Genial oder? Warum? Wir handeln Sentiments und der VDAX-New schoss am Montag auf 33 Punkte. Prima. Es ist ein wenig Angst im Markt, genau dann werden wir aktiv.