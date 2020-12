TubeSolar holt sich 6 Millionen Euro bei Investoren

TubeSolar meldet den Abschluss einer Kapitalerhöhung, in deren Rahmen eine Million neue Aktien zu jeweils 6,00 Euro platziert wurden. Der Emissionserlös in Höhe von 6 Millionen Euro diene „insbesondere der anteiligen Finanzierung des Aufbaus der hochautomatisierten Fertigung und des weiteren Wachstums der TubeSolar AG”, so das m:access-notierte Unternehmen zu den anstehenden Investitionsplänen. Zudem sei ein Beteiligungserwerb ...