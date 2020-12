Die Nerven vieler Biontech-Anleger liegen blank. Der Aktienkurs ist nach der Impfstoff-Zulassung kräftig gesunken. Das führte bei einigen Usern zu einem dicken Minus und Kopfzerbrechen. Die w:o Community fühlt mit.

tradergrancanaria: „Jetzt wird in Deutschland unter pari gehandelt. Kommt nicht oft vor. Da ist die Panik schon heftig. Und wenn die Panik groß ist, muss man kaufen.“

BioNTech

AGyAG: „Ich bin echt am Verzweifeln. Ich habe bei über 100 Euro eine fünfstellige Zahl in Biontech-Aktien investiert und bin mehrere Tausend Euro im Minus. Ich möchte eure ehrlichen Meinungen zum Kursverlauf von Biontech wissen. Ich bin kein Profi (sonst hätte ich wahrscheinlich nicht über 100 Euro gekauft).“

McPhy: „Bleib ruhig, ich hoffe, du hast das Geld zurzeit nicht nötig? Das wird, nicht täglich draufschauen und in ein paar Wochen sieht es hier schon ganz anders aus. … So ist Börse! Zurzeit fließt das meiste Geld in Wasserstoffaktien. Nur ein kleiner anderer Trend Anfang nächsten Jahres, Umschichtungen in Fonds und du traust deinen Augen hier nicht!“

Rincewind100: „Einfach aussitzen und eventuell bei den jetzigen Kursen nachkaufen. Ich habe zuletzt bei 101 Euro gekauft und gestern bei 86 (leider wieder zu früh) nachgekauft. Ich bin auch fünfstellig unterwegs mit momentan deutlich über zehn Prozent Verlust. Wenn du das Geld nicht gerade brauchst, dann sind das doch nur Buchverluste. Ich bin von Biontech überzeugt und sicher, dass wir 2021 wieder Kurse jenseits der 100 Euro sehen. Also Kopf hoch und nicht alle Viertelstunde auf den Aktienkurs schauen.“

kbabb: „Irgendwann wird die Aktie drehen. Die Fondsgesellschaften haben jetzt ihr Spiel, um günstig einzusteigen. Sind die gedeckt, geht es wieder hoch. Ich bin gut im Minus. Ich sitze das aus. Panik ist ein schlechter Ratgeber. Die Aktie ist zurzeit ein Spielball der Profis, die wollen aber zukünftig auch verdienen. Selbst wenn die Kurse noch weiter nachgeben, ich behalte die Nerven.“

Börse gleich Glücksspiel

Willimiller1: „Ich kann nur jedem raten, die Hälfte der Biontech-Aktien zu verkaufen! Steigen diese, hast du noch die andere Hälfte. So mache ich es schon seit Jahren. Das hat mir mental geholfen.“

PC-DIDI: „Ich habe schon viel Mist gebaut mit Aktien, aber zumindest über eine Entscheidung freue ich mich. Ich habe 50 Prozent meiner Biontech-Aktien bei 100 Euro verkauft und in Xiaomi gesteckt. Die gehen zurzeit richtig ab. Das Gleiche hätte ich bei Biontech erwartet, aber Börse ist nun mal ein Glücksspiel. In wenigen Monaten sind Biontech-Aktien auch mal wieder bei mindestens 100 Euro. Warum sollte ich jetzt also im Verlust verkaufen. Wenn nicht alle Panik bekommen hätten, wäre da kaum etwas gefallen.“

bastian2: „Obwohl ich sehr überzeugt von Biontech bin, habe ich auch die Reißleine gezogen und bin bei 85 Euro mit hohen Verlusten raus. Ich freue mich, dass ich den Ausstieg geschafft habe! Klar, kann der Kurs wieder steigen, er kann aber auch weiter fallen. Was mir hier aufgefallen ist, und bitte nicht böse nehmen, ist, dass hier sehr viele verliebt in die Aktie sind. Das kann gefährlich werden.“

Samba_an_der_Eckfahne: „Ja, das sieht nach einer Kettenreaktion und Panikverkäufen aus. Ich kann diesen Impuls verstehen – mich hat er durchzuckt. Ich habe vor ein paar Tagen etwa 40 Prozent verkauft, um Kapital für eine andere Aktie zu generieren. Gestern war ich kurz davor den Rest zu verkaufen. Aber jetzt mit Verlust werde ich auf gar keinen Fall rausgehen. Wer das Geld dringend benötigt und nur gezockt hat, für den ist es natürlich Mist.“

Das Börsenjahr nähert sich dem Ende und so kurz vor Weihnachten drücken sinkende Aktienkurse sicherlich auf das Gemüt. Wir sagen: Kopf hoch! An der Börse wird die Zukunft gehandelt – und die sah an den Aktienmärkten zumindest on the long run beziehungsweise auf lange Sicht immer gut aus!

Wir wünschen allen Investierten und w:o-Usern ein besinnliches Weihnachtsfest und darüber hinaus erfreuliche Aktienkurse! Das w:o-Börsengeflüster meldet sich noch einmal zwischen den Jahren.

Bis dahin kommt gut durch die Feiertage,

Eure wallstreet:online Zentralredaktion