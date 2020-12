dpa-AFX Presseschau für den 23. Dezember - 2. Aktualisierung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Xetra-Schluss des vergangenen Handelstags veröffentlichte, wirtschaftsrelevante Exklusiv-Informationen aus Magazinen und Tageszeitungen:

bis 14.30 Uhr:

- Dennis Rohde, Chefhaushälter der SPD-Bundestagsfraktion, lehnt weitere Finanzhilfen für Kommunen für 2021 ab, HB - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, bis zum Sommer allen Bürgern in Deutschland ein "Impfangebot" machen zu können - sofern die Impfstoffe, die sich in der Endphase der Studien befinden, auch eine Zulassung erhalten, Interview, ARD-Morgenmagazin - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will den Handel auf einen Verhaltenskodex gegenüber der Landwirtschaft verpflichten. Dem vom Handel vorgeschlagenen Sofort-Hilfsfonds für die APS- und Corona-bedingten Ertragseinbußen der Landwirte erteilt Klöckner eine Absage, Lebensmittelzeitung - CDU-Wirtschaftsflügel verweigert Gesundheitsmininster Jens Spahn Unterstützung für Kandidatur zum stellvertretenden Parteivorsitzenden, Welt - Die Verhandlungen zu einem Investitionsabkommen zwischen der EU und China sind auf den letzten Metern ins Stocken geraten, weil China im Bereich Energie in europäische Kernkraftwerke investieren und dort chinesische Technologie zum Einsatz bringen will, Wiwo