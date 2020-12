Nächster Schritt zum Goldminenbau: Maritime Resources will Verarbeitungsanlage kaufen!

Maritime Resources beabsichtigt den Kauf einer Verarbeitungsanlage für die geplante Goldmine. Dazu schloss man nun einen LoI mit dem Eigentümer Rambler Metals and Mining.

Maritime Resources beabsichtigt den Kauf einer Verarbeitungsanlage für die geplante Goldmine in Neufundland. Dazu schloss man nun einen Letter of Intent mit dem Eigentümer Rambler Metals and Mining . Zudem will man weitere Projekte und Lizenzen erwerben.

In der Weihnachtswoche herrscht an der Börse meist Nachrichtenarmut. Nicht so bei Maritime Resources (0,125 CAD | CA57035U1021). Die Kanadier meldeten kurz vor Jahresende noch einmal eine echten Knüller. So unterzeichnete man mit Rambler Metals and Mining eine Absichtserklärung, einen Letter of Intent, zum Kauf der Gold-Verarbeitungsanlage Nugget Pond. Dort hatte bereits der Vorbesitzer des Hammerdown-Projekt, Richmont Mines, das Erz von der Mine verarbeitet. Nun wil Maritime mit dem Kauf der Anlage Nägel mit Köpfen machen, denn so spart man sich den Bau einer eigenen Verarbeitungsanlage auf Hammerdown, jede Menge Investitionskosten und viel Zeit. Schon im kommenden Jahr will man nämlich mit dem Minenbau beginnen.

Guter Deal

Bei Nugget Pond handelt es sich um eine „carbon-in-pulp leach“-Verarbeitungsanlage, die bis 2004 von Richmont zur Verarbeitung des Erzes von Hammerdown genutzt wurde. Man kam damals auf eine Recovery-Rate von stolzen 97 Prozent, konnte also fast das gesamte Gold aus dem Erz bekommen. Heute ist die Anlage Teil eines größeren Verarbeitungskomplexes, wo Rambler Kupfer verarbeitet, der Gold-Circuit wird aber nicht genutzt. Das erklärt auch den niedrigen Kaufpreis. So muss Maritime lediglich 2 Mio. US-Dollar sowie 0,5 Mio. eigene Aktien hierfür bezahlen (alle Details).

Neues Goldprojekt und NSR!

Die Transaktion umfasst zudem weitere Assets. So erwirbt Maritime gleichzeitig das Goldprojekt Lac Pelletier in der Stadt Rouyn Noranda in der Provinz Québec. Sie liegt nur fünf Kilometer von Glencores Horne-Schmelze entfernt und gehört zum Abitibi-Grünsteingürtel. Daneben erhält Maritime ein Portfolio an Royalties, und zwar für die Gold Hawk- (2% NSR) und die Valdora-Liegenschaft (1% NSR) in der Nähe von Val-d’Or.

Maritime Resources

Highlights Maritime Resources

Im kommenden Jahr will Maritime Resources mit dem Bau der Goldmine auf Hammerdown beginnen und dann in der ersten Hälfte 2022 den Betrieb aufnehmen. Hierfür verfügt man über eine NI 43-101 konforme Ressource (M&I) mit 521.000 Unzen Gold (5,64 g/t) sowie weitere 466.000 Unzen Gold (4,49 g/t) in der Kategorie „inferred“. Laut der vorliegenden Wirtschaftlichkeitsrechnung (PEA) aus 2020 liegt der NPV des Projekts bei 204 Mio. $. Geplant mit wird einer durchscnittlichen jährlichen Produktion von 70.000 Unzen (erste 5 Jahre). Dem steht aktuell ein Börsenwert von 50 Mio. CAD gegenüber.