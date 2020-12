---------------------------------------------------------------------------

fox e-mobility AG: Sachkapitalerhöhung durchgeführt



München, 23. Dezember 2020 - Die von der Hauptversammlung der Catinum AG am 7. Dezember 2020 gefassten Beschlüsse sind heute im Handelsregister eingetragen worden. Die Gesellschaft firmiert nun unter fox e-mobility AG. Das Grundkapital beträgt EUR 69.930.000,--. Die neuen 69.630.000 Aktien werden voraussichtlich bis Mitte Januar 2021 in den Handel einbezogen werden.

