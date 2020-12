Bis Anfang 2018 stieg die Caterpillar-Aktie wie am Schnürchen gezogen gen Norden und erreichte dabei einen Rekordstand bei 173,24 US-Dollar. Die folgenden Jahre waren von einer ganz groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 112,00 und den Rekordständen geprägt. Bis auf den kurzfristigen Ausreißer Mitte März in 2020 passierte bislang nichts Außergewöhnliches. Doch in den letzten Monaten konnte die Caterpillar äußerst dynamisch über seine Höchststände aus Anfang 2018 zulegen und damit eine mittel- bis langfristige Weichenstellung vornehmen. Das kürzlich aufgestellte Kaufsignal sollte für das Jahr 2021 jetzt nur noch festzementiert werden.

US-Infrastrukturprogramm im Fokus

Solange sich die Caterpillar-Aktie oberhalb der Verlaufshochs aus 2018 von 173,24 US-Dollar aufhält, ist die Ausgangslage weiterhin bullisch zu bewerten. Allerdings sollten darunter kurzfristige Abschläge auf 160,00 US-Dollar nicht ausgeschlossen werden, dies würde das aufgestellte Kaufsignal zunächst noch nicht tangieren. Übergeordnet wird für die nächsten Monate der Caterpillar-Aktien die Chance auf einen Kursanstieg bis an 200,00 US-Dollar eingeräumt, langfristig könnte das Papier sogar an 218,85 US-Dollar weiter steigen. Brenzlig wird es erst unterhalb der grüne eingezeichneten Unterstützung von rund 150,00 US-Dollar für das Papier. In diesem Szenario könnten bei einem zusätzlichen Bruch des EMA 50 Abschläge auf 130,00 und darunter sogar auf den mittelfristigen Unterstützungsbereich um 112,00 US-Dollar einsetzen.