Wochengewinner mit fast 17% Wertzuwachs

Unser Dachwikifolio PLATOW Best Trader Selection hat seine Erfolgsserie weiter fortgesetzt. Mit einem Wochengewinn von 1,3% konnte nun schon acht Wochen in Folge ein Plus generiert werden. In diesem Zeitraum ist der Kurs des Dachwikifolios unter relativ geringen Schwankungen um 10,8% gestiegen. Da der DAX im Vergleich zur Vorwoche leicht an Wert eingebüßt hat, ist unsere Outperformance seit dem Start Ende 2015 auf nunmehr 14,7 Prozentpunkte angewachsen. Das ist der höchste Stand seit Anfang November.

Ein wahres Kursfeuerwerk gab es in den vergangenen Tagen bei dem wikifolio All in One von Jürgen Kraus, über das wir zuletzt schon einmal positiv berichten konnten. Diesmal schnellte der Kurs auf Wochensicht um 16,5% in die Höhe, wodurch mit einem Schlag auch die 2020er-Performance zweistellige Pluszeichen ausweist. Seit Anfang November ist das wikifolio um 44% gestiegen und hat dadurch gerade ein neues Allzeithoch markiert. Ein eindrucksvolles Comeback des erfahrenen Traders, der leider seit August keinen Kommentar mehr veröffentlicht hat.