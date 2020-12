Mit einem „einfachen“ DAX-Investment in die Feiertage

Die jüngste Umstellung von „Hebel Long“ auf „einfach Lon“" erfolgte am 8. Dezember bei einem Indexstand von ca. 13255 Punkten. Seitdem pendelt der DAX grob zwischen 13000 und 13800 Punkten. Nachdem am Freitag ein neues Allzeithoch nur knapp verpasst wurde, rutsche der deutsche Aktienindex zum Wochenstart um mehr als 700 Punkte in den Keller. Der von vielen befürchtete Absturz folgte dann aber doch nicht. Heute stieg der DAX schon wieder über die Marke von 13500.

Seit gut zwei Wochen sind wir in unseren wikifolios „einfach Long“ positioniert. Die Kursentwicklung des DAX und der beiden wikifolios ist seitdem leicht positiv. Eine Veränderung der Positionierung ist aktuell nicht in Sicht.

Unter dem Strich ist der Verlauf der vergangenen zwei Wochen also leicht positiv, wobei diese Einschätzung tatsächlich täglich revidiert werden kann. Festzuhalten ist zudem, dass sich die Stimmung der Anleger zum Jahresende hin deutlich verbessert hat. Die Hoffnung auf die „traditionelle“ Jahresendrally scheint doch einige zu motivierten.

Die Trader an der Börse Stuttgart haben zuletzt jedenfalls mehrheitlich auf steigende Kurse spekuliert, wodurch das Euwax Sentiment auf aktuell plus 0,43 Punkte gestiegen ist. Das ist das erste Mal seit Mitte Oktober, dass der Stimmungsindex im positiven Bereich liegt. Ein erneuter Wechsel auf „Hebel Long“ (bei Werten unter minus 4 Punkten) steht bei unseren wikifolios PLATOW Trend & Sentiment und PLATOW Trend & Sentiment 2.0 daher zunächst wohl nicht an. Es sei denn, es passiert etwas außergewöhnliches, was sich natürlich nie ausschließen lässt.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment finden Sie hier.

Alle Infos zum wikifolio PLATOW Trend & Sentiment 2.0 finden Sie hier.



Anzeige Mit PLATOW Börse zum Depoterfolg - 4 Wochen testen, dann 30% Rabatt PLATOW Börse ist der kompetente Berater für Ihre Aktienanlage. Der Schwerpunkt liegt auf dem deutschen Aktienmarkt, ergänzt um die besten Investments aus Westeuropa und den USA.

Dieser Bericht ist keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen sowie für Vermögensschäden wird keine Haftung übernommen.