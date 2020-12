Es geht los! Pampa Metals nimmt die Arbeiten auf dem ersten Kupferprojekt in Chile auf.

Julian Bavin, CEO von Pampa Metals, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir nun den Handel an der Canadian Securities Exchange ("CSE") aufgenommen haben, wie vor einer Woche angekündigt (siehe Pressemitteilung vom 14. Dezember 2020). Wir haben unser Geld sofort in die Hand genommen, haben den geophysikalischen Vertrag für das Arbeitsprogramm auf den beiden Projekten Arrieros und Redondo-Veronica abgeschlossen und führen nun die geophysikalischen Vermessungen auf Arrieros durch. Wir freuen uns auf ein arbeitsreiches Arbeitsprogramm im Jahr 2021."

Die geophysikalische Datenerfassung wird von SouthernRock Geophysics ("SRG") durchgeführt, einem erfahrenen, in Chile ansässigen geophysikalischen Auftragnehmer mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Erfassung von geophysikalischen Daten unter den Bedingungen der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Die Feldarbeiten begannen vor 10 Tagen mit dem Ausheben von Gruben für die Senderelektrodenkontakte. SRG plant eine vorübergehende Demobilisierung über die Weihnachts- und Neujahrszeit, um dann in der ersten Januarwoche 2021 die Aktivitäten wieder aufzunehmen. Die geophysikalischen Vermessungen bei Arrieros, einschließlich der magnetischen Vermessungen, werden voraussichtlich Anfang Februar abgeschlossen sein.

Die magnetische Vermessung wird die elektrischen Messungen ergänzen, um die darunter liegende Geologie besser zu verstehen und magnetische Anomalien aufzudecken, die mit magnetitreichen Kalikernen in Zusammenhang stehen könnten. Die Kombination aus VIP-, MT- und magnetischen Messungen wird zusammen mit einer 3D-Modellierung die Zieldefinition für mögliche Folgebohrungen verbessern.





Abbildung 1: Geologische Karte von Chile mit Arrieros Projekt.

Arrieros (siehe beigefügte Abbildung 1) ist ein Explorationsprojekt im Frühstadium mit Hinweisen auf eine Kupfer- (Cu), Gold- (Au) und Molybdän- (Mo) Mineralisierung vom Typ Porphyr-Kupfer. Das Grundstück umfasst 14.000 Hektar (ha) an Explorations- und Abbaukonzessionen in einem etwa 18 km langen und 8 km breiten, zusammenhängenden Nord-Süd-Block, der etwa 40 km südlich der Kupfermine Chuquicamata in der Region Antofagasta im Norden Chiles liegt.

Die Liegenschaft befindet sich 25 km südlich der Stadt Calama, einem wichtigen Bergbauzentrum, das den Bergbau-Cluster Chuquicamata / Radomiro Tomic / Ministro Hales (Codelco); das Bergbaurevier Esperanza / Centinela (Antofagasta Minerals & Marubeni) die Kupferminen Spence (BHP); Sierra Gorda (KGHM); El Abra (Freeport McMoRan & Codelco); und Gabriela Mistral (Codelco), die sich alle in einem Umkreis von 35-80 km von Arrieros befinden und über unbefestigte Straßen von Calama aus leicht zu erreichen sind.

Arrieros befindet sich im produktiven Eozän-Oligozän-Porphyr-Kupfergürtel von Nordchile, der sich entlang einer Nord-Süd-Struktur entwickelt hat, die als Pre-Cordillera oder Cordillera de Domeyko bekannt ist. Das Domeyko-Verwerfungssystem ist eine wichtige Kontrolle für einige der größten Kupferabbaugebiete der Welt. Eine miozäne bis holozäne Säule aus polymiktischen und schlecht konsolidierten Kiesen und Sanden dominiert die Geologie des Grundstücks Arrieros. Diese jungen Sedimente verdecken die darunter liegende Grundgebirgsgeologie. Granitgestein, das von einer porphyrartigen, intermediären Tonerde-, Chlorit-, Chlorit-Serizit- und Quarz-Serizit-Pyrit-(QSP)-Alteration sowie von Turmalinüberflutungen und Karbonatadern betroffen ist, tritt entlang des nördlichen und westlichen Randes des Grundstücks zu Tage.

Ein ca. 150 x 150 m großes Gebiet mit Kupferoxiden kommt in einer Reihe von alten Oberflächenabbaugebieten am nordöstlichen Scheitelpunkt von Arrieros vor. Diese Vorkommen stehen in Zusammenhang mit von Norden nach Süden verlaufenden Karbonatgängen, die in kalkhaltigem Gestein aus dem Jura liegen. Unmittelbar in Richtung Westen weisen historische Gesteinsproben von Quarz-Turmalin-Adern auf stark anomale Werte von Kupfer (0,127-0,415 %), Gold (142-486 ppb) und Molybdän (54,5-171,5 ppm) hin, die sich über einen ungefähren Oberflächenbereich von 600 x 600 m verteilen.

Aufgrund seiner geologischen Lage innerhalb des produktiven Eozän-Oligozän-Porphyr-Gürtels, auf halbem Weg zwischen zwei wichtigen Kupferabbaugebieten (Chuquicamata und Esperanza / Centinela, die 40 km nördlich bzw. südlich von Arrieros liegen), zusammen mit dem Vorhandensein wichtiger Verwerfungen entlang der Ränder des Grundstücks und den geophysikalischen Anomalien, interpretiert Pampa Metals, dass das "Pampa"-Gebiet bei Arrieros sehr vielversprechend für verborgene Porphyr-Kupfer-Systeme ist.

