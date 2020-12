DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Personalie

Vectron Systems AG: Aufsichtsrat der Vectron Systems AG formiert sich neu



23.12.2020 / 15:54

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Ab dem 01. Januar 2021 wird Jürgen Gallmann (58) neues Mitglied des Aufsichtsrats werden. Herr Gallmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Manager und Entrepreneur in der internationalen Informations- und Kommunikations-Technologie-Branche. Nach Führungspositionen u. a. bei IBM und Microsoft ist Jürgen Gallmann aktuell Dozent an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und als Advisior, Co-Investor und Mentor am UnternehmerTUM, München, dem größten Entrepreneurship- und Innovations-Center in Europa, tätig.





Über Vectron:

Mit mehr als 225.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter







Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de Münster, 23. Dezember 2020: Mit dem 31.12.2020 werden die beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Heinz-Jürgen Buss und Maurice Oosenbrugh aus ihrem Amt ausscheiden. Sowohl Heinz-Jürgen Buss, als auch Maurice Oosenbrugh haben die Gesellschaft über viele Jahre im Aufsichtsrat begleitet. Beide möchten sich zukünftig vermehrt auf ihr persönliches berufliches Umfeld konzentrieren. Der gesamte Vorstand dankt Hans-Jürgen Buss und Maurice Oosenbrugh für Ihre geleistete Arbeit im Aufsichtsrat der Vectron Systems AG.Ab dem 01. Januar 2021 wird Jürgen Gallmann (58) neues Mitglied des Aufsichtsrats werden. Herr Gallmann verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Manager und Entrepreneur in der internationalen Informations- und Kommunikations-Technologie-Branche. Nach Führungspositionen u. a. bei IBM und Microsoft ist Jürgen Gallmann aktuell Dozent an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und als Advisior, Co-Investor und Mentor am UnternehmerTUM, München, dem größten Entrepreneurship- und Innovations-Center in Europa, tätig.Mit mehr als 225.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de Kontakt:Vectron Systems AGTobias MeisterWilly-Brandt-Weg 4148155 Münster, Germanyphone +49 (0) 2983 908121mobile +49 (0) 170 2939080fax +49 (0)251 2856-560tobias.meister@vectron.de