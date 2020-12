23.12.2020 – Die NDS Group AS, eine Konzerntochter der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), übernimmt Sola Shipping AS, einen der führenden Distributoren für Schiffschemikalien und Bootspflegeprodukte in Norwegen. Diese erste Add-on-Akquisition untermauert die Wachstumsstrategie der NDS Group und erhöht ihren Markanteil in Norwegen weiter. Zudem unterstreicht die Transaktion die Strategie von AURELIUS, seine Portfoliounternehmen über Add-on-Zukäufe zu stärken.

Sola Shipping AS verfügt über eine umfassende Angebotspalette an maritimer Ausrüstung für mehr als 800 Kunden in Norwegen. Das Sortiment reicht von bewuchshemmenden Produkten (Antifouling), Beschichtungssystemen und Chemikalien bis hin zu Ersatzteilen, Bootspflege und Verbrauchsmaterialien. Das Unternehmen ist exklusiver Vertriebspartner der Marke “Seajet” in Norwegen mit marktführenden Produkten.