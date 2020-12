BERLIN (dpa-AFX) - Lkw-Fahrer im Stau in England empfinden die Grenzschließung zum Schutz vor der neuen Corona-Variante als "kontraproduktiv". "Wir stehen hier für Essen in der Schlange und jeder spricht mit jedem", sagte der Fahrer Mario Mertel der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch am Telefon. "Davor hatte ich gerade einmal mit einer einzigen Person Kontakt, hier jetzt mit viel mehr." Der 24-Jährige parkt seit Dienstagmorgen zusammen mit Tausenden anderen Fahrern auf dem stillgelegten Flugplatz Manston gut 30 Kilometer nördlich vom Hafen von Dover.

Von dort aus hatte er ursprünglich am Montagabend oder Dienstagmorgen nach einer Lieferung eine Fähre zurück nach Frankreich nehmen wollen. Um dorthin einreisen zu dürfen, müssen die Fahrer nach neuen Bestimmungen nun einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. "Eine Fähre mit Schnelltests soll wohl auf dem Weg sein, aber wir wissen nicht, wann die Tests hier ankommen."