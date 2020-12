IGP Advantag AG: Aktienverkauf der IGP Beteiligungs AG erfolgreich abgeschlossen

Berlin, 23.12.2020. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) hat am 09.12.2020 veröffentlicht, dass die IGP Beteiligungs AG in die Konzernstruktur der IGP Advantag AG eingegliedert werden soll.

In diesem Zusammenhang wurde bekannt gegeben, dass die IGP Beteiligungs AG sämtliche von ihr gehaltenen 327.000 Aktien an der IGP Advantag AG veräußern wird, damit diese im Rahmen des nächsten Jahresabschlusses nicht als eigene Aktien ausgewiesen werden müssen und zugleich der Freefloat um 1,18% erhöht wird. Diesen Verkauf hat die IGP Beteiligungs AG am 21.12.2020 abgeschlossen.







Über die IGP Advantag AG:

Die in Geldern ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architecture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.

In einem von vielen kleinen regionalen Nischenanbietern und wenigen großen Immobilien- und Baukonzernen geprägten Markt, vereint die IGP Advantag AG hohe Wertschöpfungstiefe und hohen Dienstleistungsanteil auf einzigartige Weise. Wiederholte Erfolge bei Ausschreibungen für öffentliche Spezialbauten sowie Referenzen aus zahlreichen internationalen Großprojekten sind Beleg für die hervorgehobene Wettbewerbsposition. Mit der eigenen BIM-Software [überbau] verfügt der Konzern zudem über eine umfassende Lösung zur Prozessdigitalisierung, resultierend in überdurchschnittlicher Effizienz und Budgetdisziplin.