Noch zu Beginn dieses Jahres markierte die Citigroup-Aktie bei 83,11 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt und scheiterte mit einem nachhaltigen Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 von 80,70 US-Dollar. Infolge des Corona-Crashs an den Aktienmärkten fiel das Papier bis Mitte März auf 32,00 US-Dollar zurück. Eine erste Gegenreaktion reichte an 61,00 US-Dollar aufwärts. In der zweiten Jahreshälfte setzte erneut eine kurzfristige Konsolidierung ein, die allerdings schon längst beendet worden ist und der Aktie erlaubte wiederholt in den Bereich von 61,00 US-Dollar und somit einer äußerst wichtigen Entscheidungsmarke für den weiteren mittelfristige Verlauf zuzulegen. Für ein Folgekaufsignal gilt es allerdings eine Reihe von hohen Widerstände zu überwinden.

Dreifachwiderstand Voraus

Kurzfristig scheint in dem Papier die Luft raus zu sein, Rücksetzer auf zunächst 57,85 US-Dollar, darunter auf 55,00 US-Dollar kämen nach der steilen Rallye der letzten Wochen nicht überraschend. Aber genau ein solcher Pullback würde sich hervorragend für einen Long-Einstieg auf einem tieferen Niveau anbieten. Gelingt es schließlich im weiteren Verlauf die Dreifachhürde zwischen 61,00 und 62,13 US-Dollar zu knacken, könnte rasch Aufwärtspotenzial an 65,00 US-Dollar freiwerden, darüber an den Widerstand aus 2019 um 71,94 US-Dollar. Sollte jedoch der 50-Wochen-Durchschnitt 60,98 US-Dollar negativ geschnitten werden, müssen Abschläge auf rund 50,00 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Spätestens an dieser Stelle muss die Citigroup-Aktie zur Oberseite abdrehen, um ich ein größeres Verkaufssignal zu riskieren.