Trillium Gold erhält Bohrgenehmigung für Liegenschaft Rivard und reicht Anträge auf Bohrgenehmigungen für Gold Centre und Leo ein

- Überprüfung der Abschnitte der hochgradigen Rivard-Goldgänge und der Newman Todd-Struktur.

- Bohrgenehmigungsanträge sowohl für Gold Centre als auch für das Projekt Leo eingereicht.

Vancouver, British Columbia, Kanada - 22. Dezember 2020 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM, OTCQX: TGLDF, FRA: 0702) („Trillium“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/trillium-gold-min ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine Bohrgenehmigung für die Liegenschaft Rivard im südwestlichen Teil des Projekts Newman Todd in Red Lake, Ontario, erhalten hat. Ein zweites Kernbohrgerät wurde bereits vor Ort mobilisiert, und es werden Vorbereitungen getroffen, um im Rahmen des auf dem Newman Todd-Projekt laufenden Bohrprogramms f mit den Bohrungen auf der Liegenschaft Rivard zu beginnen. Die Bohrungen auf Rivard werden sich auf die Überprüfung eines tektonischen Korridors konzentrieren, der sowohl im Streichen als auch in der Tiefe hochgradige Goldgänge beherbergt, und werden dessen Einfluss auf die Newman Todd-Struktur im Osten bestimmen.

Russell Starr, CEO der Trillium Gold, kommentiert: „Der Erhalt der Bohrgenehmigung für Rivard ist ein aufregender Moment für Trillium Gold und unsere Aktionäre sowie der Beginn mehrerer künftiger Bohrgenehmigungen. Die Liegenschaft Rivard, die einen Teil des südwestlichen Ausläufers von Newman Todd abdeckt, verfügt über hochgradiges sichtbares Gold, das an der Oberfläche der gesamten Liegenschaft vorkommt. Sie muss jetzt noch in aussagekräftiger Weise abgebohrt werden. Die Gelegenheit, auf dem Abschnitt von Rivard mit den hochgradigen goldhaltigen Gängen und der Newman Todd-Struktur zu bohren, sollte einen enormen Wert für alle unsere Aktionäre generieren.“